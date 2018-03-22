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Розвідка: на Донбасі до відповідальності притягають осіб, які не прибули на військові збори

Розвідка: на Донбасі до відповідальності притягають осіб, які не прибули на військові збори

Київ • УНН

 • 9144 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Так звані правоохоронні ограни на окупованій території Донбасі розшукують осіб, які не прибули на збори військовозобов'язаних, для притягнення їх до відповідальності. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Водночас командування російсько-окупаційних військ продовжує мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Спостерігається активізація діяльності так званих правоохоронних органів окупаційної влади з розшуку осіб, які не прибули на збори військовозобов’язаних, для притягнення їх до відповідальності”, — повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше російські військові на Донбасі провели заняття з мінно-вибухової підготовки зі школярами Макіївки та Горлівки.

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