Разведка: на Донбассе к ответственности привлекают лиц, не прибывших на военные сборы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Так называемые правоохранительные ограни на оккупированной территории Донбасса разыскивают лиц, которые не прибыли на сборы военнообязанных, для привлечения их к ответственности. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Вместе с тем командование российско-оккупационных войск продолжает мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Наблюдается активизация деятельности так называемых правоохранительных органов оккупационной власти по розыску лиц, не прибыли на сборы военнообязанных, для привлечения их к ответственности", - сообщил Гуцуляк.
Напомним, ранее российские военные на Донбассе провели занятия по минно-взрывной подготовки со школьниками Макеевки и Горловки.