Разведка: на Донбассе к ответственности привлекают лиц, не прибывших на военные сборы

"Вместе с тем командование российско-оккупационных войск продолжает мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Наблюдается активизация деятельности так называемых правоохранительных органов оккупационной власти по розыску лиц, не прибыли на сборы военнообязанных, для привлечения их к ответственности", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее российские военные на Донбассе провели занятия по минно-взрывной подготовки со школьниками Макеевки и Горловки.