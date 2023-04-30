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Розвідка: командири російської армії почали жорсткіше карати солдатів за провини - поміщають їх у «зіндани»

Розвідка: командири російської армії почали жорсткіше карати солдатів за провини - поміщають їх у «зіндани»

Київ • УНН

 • 301230 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії опублікувало новий звіт британської розвідки, в якому йдеться про те, що російські командири стали жорсткіше карати військовослужбовців рф за порушення дисципліни, повідомляє УНН.

Цитата

«В останні місяці російські командири, ймовірно, почали карати за порушення дисципліни, ув'язнюючи солдатів, які завинили, в «зінданах» — імпровізованих камерах, які є ямою в землі, що закрита металевою решіткою», - йдеться в повідомленні розвідки.

Британське відомство повідомляє, що військовослужбовців поміщають у такі «зіндани», зокрема за пияцтво та спробу розірвати контракт.

«У перші місяці війни багато російських командирів ставилися до дисципліни відносно легко, дозволивши тим, хто відмовився служити в армії, спокійно повернутися додому. То з осені 2022 року було зроблено кілька все більш драконівських ініціатив щодо поліпшення дисципліни в силах», - йдеться в повідомленні, опублікованому британським оборонним відомством.

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