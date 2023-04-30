Розвідка: командири російської армії почали жорсткіше карати солдатів за провини - поміщають їх у «зіндани»
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії опублікувало новий звіт британської розвідки, в якому йдеться про те, що російські командири стали жорсткіше карати військовослужбовців рф за порушення дисципліни, повідомляє УНН.
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«В останні місяці російські командири, ймовірно, почали карати за порушення дисципліни, ув'язнюючи солдатів, які завинили, в «зінданах» — імпровізованих камерах, які є ямою в землі, що закрита металевою решіткою», - йдеться в повідомленні розвідки.
Британське відомство повідомляє, що військовослужбовців поміщають у такі «зіндани», зокрема за пияцтво та спробу розірвати контракт.
«У перші місяці війни багато російських командирів ставилися до дисципліни відносно легко, дозволивши тим, хто відмовився служити в армії, спокійно повернутися додому. То з осені 2022 року було зроблено кілька все більш драконівських ініціатив щодо поліпшення дисципліни в силах», - йдеться в повідомленні, опублікованому британським оборонним відомством.
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