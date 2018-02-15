Розвідка: бойовики розширюють списки осіб, яким заборонено виїжджати з ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює режим контролю за населенням окупованих територій Донбасу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
Зокрема, бойовики розширили перелік категорій громадян, яким забороняється виїзд на територію, підконтрольну уряду України, повідомив речник.
“З початку лютого цього року заборонено виїзд розповсюджений і на осіб, які залучаються до виконання господарських робіт та у якості обслуговуючого персоналу так званих органів влади та силових структур окупаційних адміністрацій. З цією метою співробітниками ФСБ РФ складаються списки зазначеної категорії громадян для їх затримки у разі спроби перетину лінії розмежування”, — повідомив Д.Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, за даними розвідки, в ОРДЛО поширюють чутки про підготовку ЗСУ до боїв у березні-червні.