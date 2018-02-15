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Розвідка: бойовики розширюють списки осіб, яким заборонено виїжджати з ОРДЛО

Розвідка: бойовики розширюють списки осіб, яким заборонено виїжджати з ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює режим контролю за населенням окупованих територій Донбасу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

Зокрема, бойовики розширили перелік категорій громадян, яким забороняється виїзд на територію, підконтрольну уряду України, повідомив речник.

“З початку лютого цього року заборонено виїзд розповсюджений і на осіб, які залучаються до виконання господарських робіт та у якості обслуговуючого персоналу так званих органів влади та силових структур окупаційних адміністрацій. З цією метою співробітниками ФСБ РФ складаються списки зазначеної категорії громадян для їх затримки у разі спроби перетину лінії розмежування”, — повідомив Д.Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, за даними розвідки, в ОРДЛО поширюють чутки про підготовку ЗСУ до боїв у березні-червні.

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