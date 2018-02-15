Разведка: боевики расширяют списки лиц, которым запрещено выезжать из ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование усиливает режим контроля за населением оккупированных территорий Донбасса. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
В частности, боевики расширили перечень категорий граждан, которым запрещается выезд на территорию, подконтрольную правительству Украины, сообщил спикер.
"С начала февраля этого года запрещенный выезд распространяется и на лиц, привлекаемых к выполнению хозяйственных работ и в качестве обслуживающего персонала так называемых органов власти и силовых структур оккупационных администраций. С этой целью сотрудниками ФСБ РФ составляются списки указанной категории граждан для их задержки при попытке пересечения линии разграничения", - сообщил Д.Гуцуляк.
Как сообщал УНН, по данным разведки, в ОРДЛО распространяют слухи о подготовке ВСУ к боям в марте-июне.