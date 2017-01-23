Розведення сил у Станиці Луганській найближчим часом очікувати не варто - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Розведення сил та засобів у Станиці Луганській не відбудеться найближчім часом. Про це у коментарі УНН повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.
“Найближчім часом розведення очікувати не варто. Тільки вчора неодноразово бойовики вели вогонь там (у Станиці Луганській – ред.). За останні два-три місяці не було тут такого, щоб вогонь з боку бойовиків припинявся більш ніж на три дні", - сказав він.
Нагадаємо, за мінськими домовленостями розведення сил на цій ділянці відбудеться за умови, якщо не порушуватиметься режим припинення вогню протягом тижня.
Раніше заступник голови ОБСЄ А.Хуг заявив, що сторони конфлікту на Донбасі мають негайно відвести сили й засоби від контрольних пунктів в'їзду-виїзду, де перебуває велика кількість людей.
Як повідомляв УНН, бойовики за добу, з 22 на 23 січня, 41 раз обстріляли сили АТО.