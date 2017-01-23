Разведение сил у Станицы Луганской в ближайшее время ожидать не стоит - штаб АТО

"В ближайшее время разведения ожидать не стоит. Только вчера неоднократно боевики вели огонь там (в Станице Луганской - ред.). За последние два-три месяца не было здесь такого, чтобы огонь со стороны боевиков прекращался более чем на три дня ", - сказал он.

Напомним, по минскими договоренностями разведения сил на этом участке произойдет при условии, если не будет нарушаться режим прекращения огня в течение недели.

Ранее заместитель председателя ОБСЕ А.Хуг заявил, что стороны конфликта на Донбассе должны немедленно отвести силы и средства от контрольных пунктов въезда-выезда, где находится большое количество людей.

Как сообщал УНН, боевики за сутки, с 22 на 23 января, 41 раз обстреляли силы АТО .