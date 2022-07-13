Розтрощив герб України на Харківщині: підозрюється 18-річний активіст
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. На Харківщині молодику, який очолює проросійську молодіжну організацію, повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
Цитата
"... заочно повідомлено про підозру 18-річному молодику за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України (ч. 1 ст. 338 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня 2022 року біля будинку культури у с. Петропавлівка Куп‘янського району підозрюваний, який очолює проросійську молодіжну організацію, з іншими особами розтрощив малий Державний Герб України.
Підозрюваний та ще одна особа піднялись на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу.
Після цього підозрюваний з особливом цинізмом кидав частини герба на землю, хизуючись своїми діями на камеру.
Наразі встановлюються інші фігуранти кримінального провадження.