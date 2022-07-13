Розтрощив герб України на Харківщині: підозрюється 18-річний активіст

Цитата

"... заочно повідомлено про підозру 18-річному молодику за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України (ч. 1 ст. 338 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня 2022 року біля будинку культури у с. Петропавлівка Куп‘янського району підозрюваний, який очолює проросійську молодіжну організацію, з іншими особами розтрощив малий Державний Герб України.

Підозрюваний та ще одна особа піднялись на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу.

Після цього підозрюваний з особливом цинізмом кидав частини герба на землю, хизуючись своїми діями на камеру.

Наразі встановлюються інші фігуранти кримінального провадження.