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Разбил герб Украины в Харьковской области: подозревается 18-летний активист

Разбил герб Украины в Харьковской области: подозревается 18-летний активист

Киев • УНН

 • 261055 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Харьковской области молодому человеку, возглавляющему пророссийскую молодежную организацию, сообщено о подозрении по факту публичного надругательства над малым Государственным Гербом Украины, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Цитата

"... заочно уведомлено о подозрении 18-летнему молодому человеку по факту публичного надругательства над малым Государственным Гербом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины)", - говорится в сообщении. 

Детали

Досудебным расследованием установлено, что в конце июня 2022 возле дома культуры в с. Петропавловка Купянского района подозреваемый, возглавляющий пророссийскую молодежную организацию, с другими лицами разбил малый Государственный Герб Украины.

Подозреваемый и еще один человек поднялись на автокране к фасаду здания и стали бить молотком по государственному символу.

После этого подозреваемый с особым цинизмом бросал части герба на землю, хвастая своими действиями на камеру.

В настоящее время устанавливаются другие фигуранты уголовного производства.

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