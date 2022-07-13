Разбил герб Украины в Харьковской области: подозревается 18-летний активист
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Харьковской области молодому человеку, возглавляющему пророссийскую молодежную организацию, сообщено о подозрении по факту публичного надругательства над малым Государственным Гербом Украины, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
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"... заочно уведомлено о подозрении 18-летнему молодому человеку по факту публичного надругательства над малым Государственным Гербом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что в конце июня 2022 возле дома культуры в с. Петропавловка Купянского района подозреваемый, возглавляющий пророссийскую молодежную организацию, с другими лицами разбил малый Государственный Герб Украины.
Подозреваемый и еще один человек поднялись на автокране к фасаду здания и стали бить молотком по государственному символу.
После этого подозреваемый с особым цинизмом бросал части герба на землю, хвастая своими действиями на камеру.
В настоящее время устанавливаются другие фигуранты уголовного производства.