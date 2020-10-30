Розтрата бюджетних коштів у Дніпрі: проведено обшуки у офісах підприємств-підрядників та фігурантів справи

“Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом заволодіння бюджетними коштами (ч.3 ст.191 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у квітні поточного року між одним з департаментів Дніпровської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договори на капітальний ремонт площі Шевченка та реконструкцію вулиці Яворницького у місті Дніпро.

“Для придбання будівельних матеріалів підрядник одержав у якості передплати понад 60 мільйонів гривень бюджетних коштів”, — зазначається в повідомленні.

Проте слідством встановлено, що необхідні для будівництва пісок, щебень та бетонну суміш товариство купувало за завищеними у 2-3 рази цінами, а послуги з вивезення сміття та його утилізації замовляла у суб’єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності.

“30 жовтня 2020 року прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУНП в області та працівниками СБУ в області проведено ряд обшуків у офісах підприємств-підрядників та у помешканнях фігурантів справи у Дніпрі, Києві, Кривому Розі та Кам’янському, під час яких вилучено проектно-кошторисну і тендерну документацію, договори, печатки і штампи, мобільні телефони, грошові кошти та чорнові записи тощо”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Черкасах директор підприємства незаконно заволодів 700 тис. грн на ремонті світлофорів.