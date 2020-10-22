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У Черкасах директор підприємства незаконно заволодів 700 тис. грн на ремонті світлофорів

У Черкасах директор підприємства незаконно заволодів 700 тис. грн на ремонті світлофорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Черкасах директору приватного підприємства повідомлено про підозру в заволодінні 700 тис. грн бюджетних коштів під час ремонту світлофорів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури.

“В Черкаській області повідомлено про підозру директору одного з приватних підприємств за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі майже 700 тис. грн під час здійснення поточного ремонту світлофорів у м. Черкаси (ч. 5 ст. 191 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час виконання підприємством договору про надання послуг з ремонту дорожньої інфраструктури він безпідставно включив до актів приймання виконаних будівельних робіт податок на додану вартість в розмірі 20%, хоча знав, що очолюване ним підприємство не є платником цього податку.

Нагадаємо, колишнього заступника голови правління банку “Фінанси та Кредит” підозрюють у причетності до розтрати 2,5 мільярда гривень.

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