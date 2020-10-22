Колишній заступник голови банку “Фінанси та Кредит” звинувачується у розтраті 2,5 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Колишнього заступника голови правління банку "Фінанси та Кредит" підозрюють у причетності до розтрати 2,5 мільярда гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає УНН.
“Прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру колишньому заступнику голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)”, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними слідства, колишній заступник голови правління причетний до розтрати грошових коштів банку.
Встановлено, що офшорна компанія, яка була пов’язана із бенефіціарним власником банку, у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між українським банком та іноземними банками було укладено договори застави на суму понад 113 млн доларів США. Цими договорами український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.
“У 2015 році через невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків українського банку близько 113 млн доларів США, що на той час було еквівалентно 2,5 млрд грн. Такі дії вплинули на ліквідність банку, що, зрештою, позначилося на його платоспроможності та сприяло початку процедури ліквідації фінустанови”, - зазначили в ОГП.
Додамо, що Генпрокурор Ірина Венедіктова закликала українців повідомляти про виборчі порушення та "гречкосійство”.