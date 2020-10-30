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Растрата бюджетных средств в Днепре: проведены обыски в офисах компаний-подрядчиков и фигурантов дела

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В Днепре обнаружены факты растраты бюджетных средств при реконструкции площади Шевченко и реконструкцию улицы Яворницкого — проведен ряд обысков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

“Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту завладения бюджетными средствами (ч.3 ст.191 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в апреле текущего года между одним из департаментов Днепровской городского совета и обществом с ограниченной ответственностью заключены договора на капитальный ремонт площади Шевченко и реконструкцию улицы Яворницкого в городе Днепр.

“Для приобретения строительных материалов подрядчик получил в качестве предоплаты более 60 миллионов гривен бюджетных средств”, — отмечается в сообщении.

Однако следствием установлено, необходимых для строительства песок, щебень и бетонную смесь общество покупало по завышенным в 2-3 раза ценам, а услуги по вывозу мусора и его утилизации заказывало у субъектов хозяйствования, которые содержат признаки фиктивности.

“30 октября 2020 года прокуратурой совместно со следователями СУ ГУНП в области и работниками СБУ в области проведен ряд обысков в офисах предприятий-подрядчиков и в помещениях фигурантов дела в Днепре, Киеве, Кривом Роге и Каменском, во время которых изъято проектно-сметную и тендерную документацию, договоры, печати и штампы, мобильные телефоны, денежные средства и черновые записи и т.д.”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Черкассах директор предприятия незаконно завладел 700 тыс. грн на ремонте светофоров.

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