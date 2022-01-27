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Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: підозрюваний втік зі зброєю та набоями

Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: підозрюваний втік зі зброєю та набоями

Київ • УНН

 • 9375 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Підозрюваний у розстрілі в Дніпрі військовослужбовець втік з місця злочину зі зброєю та набоями. Про це інформує пресслужба ДБР, пише УНН.

Цитата:

“У ході попереднього огляду місця події встановлено, що один із військовослужбовців Національної гвардії України відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. У результаті 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 — отримали поранення різного ступеню тяжкості. Військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події”, — повідомили в пресслужбі ДБР.

Деталі

За фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження.

Державне бюро розслідувань закликає жителів Дніпра та району бути уважними та обачними і про будь-яких підозрілих осіб повідомляти до правоохоронних органів.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

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