Розстріл у Дніпрі: серед п'яти загиблих цивільна, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Серед загиблих внаслідок стрілянини у Дніпрі була одна цивільна особа, решта четверо – військовослужбовці. Правоохоронці відкрили провадження. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ДБР.
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“У ході попереднього огляду місця події встановлено, що один із військовослужбовців Національної гвардії України відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. У результаті 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 — отримали поранення різного ступеню тяжкості”, — повідомили в ДБР.
У поліції уточнили, що "в результаті четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ять осіб отримали поранення".
“За даним фактом розпочато кримінальне провадження”, — зазначили в пресслужбі.
Деталі
За даними ДБР, військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події.
Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються, інформує пресслужба.
Державне бюро розслідувань закликає жителів Дніпра та району бути уважними та обачними і про будь-яких підозрілих осіб повідомляти до правоохоронних органів.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.