Розслідування у справі С.Толстошеєва триває – прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Розслідування кримінального провадження щодо Станіслава Толстошеєва, який підозрювався у скоєнні смертельної ДТП на Лівобережній у Києві, продовжується. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Києва.
За інформацією прес-служби, розслідування у справі С.Толстошеєва триває.
“Вирішується питання про можливий допит експертів, які проводили дослідження. Також можливе проведення додаткових слідчих дій, після завершення яких буде прийнято остаточне рішення у кримінальному провадженні”, — повідомили у прес-службі прокуратури.
Нагадаємо, раніше у прокуратурі Києва повідомляли, що результати повторних експертиз щодо Станіслава Толстошеєва, який підозрювався у скоєнні смертельної ДТП на Лівобережній в Києві, підтвердили попередні висновки судмедекспертів.
9 січня 2016 року внаслідок аварії у Києві біля метро Лівобережна джип марки Mercedes злетів з дороги та врізався в будівлю, на місці загинула жінка, ще один чоловік постраждав.