Расследование по делу С.Толстошеева продолжается - прокуратура

По информации пресс-службы, расследование по делу С.Толстошеева продолжается.

"Решается вопрос о возможном допросе экспертов, которые проводили исследования. Также возможно проведение дополнительных следственных действий, после завершения которых будет принято окончательное решение в уголовном производстве ", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, ранее в прокуратуре Киева сообщали, что результаты повторных экспертиз по Станиславу Толстошееву, который подозревался в совершении смертельного ДТП на Левобережной в Киеве, подтвердили предварительные выводы судмедэкспертов.

9 января 2016 года в результате аварии в Киеве возле метро Левобережная джип марки Mercedes слетел с дороги и врезался в здание, на месте погибла женщина, еще один человек пострадал.