Розслідування проти С.Берлусконі відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Прокуратура Мілана відновила розслідування за підозрою колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі у підкупі свідків у справі про користування послугами неповнолітніх повій, повідомляє УНН із посиланням на La Repubblica.
Згідно з матеріалами розслідування, як пише видання, С.Берлусконі доручав своєму особистому бухгалтеру Джузеппе Спінеллі доставляти готівку дівчатам, які перебували під слідством за те, щоб вони брехали в суді під час процесу у “справі Рубі”.
За версією слідства, з вересня 2016 року до недавнього часу чотирьом дівчатам Берлусконі через Д.Спінеллі передав 10 траншів по 2-3 тис. євро.
Раніше повідомлялося про те, що прокуратура Мілана зажадала відновити розслідування щодо С.Берлусконі за підозрою в підкупі свідків у “справі Рубі” — екс-прем’єр міг купити мовчання дівчат, які брали участь у вечірках на його віллі в Аркоре.