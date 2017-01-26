Расследование против Берлускони возобновили
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Прокуратура Милана возобновила расследование по подозрению бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в подкупе свидетелей по делу о пользовании услугами несовершеннолетних проституток, сообщает УНН со ссылкой на La Repubblica.
Согласно материалам расследования, как пишет издание, Берлускони поручал своему личному бухгалтеру Джузеппе Спинелли доставлять наличные девушкам, которые находились под следствием за то, чтобы они лгали в суде во время процесса по "делу Руби".
По версии следствия, с сентября 2016 году до недавнего времени четырем девушкам Берлускони через Д.Спинелли передал 10 траншей по 2-3 тыс. евро.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура Милана потребовала возобновить расследование по С.Берлускони по подозрению в подкупе свидетелей по "делу Руби" - экс-премьер мог купить молчание девушек, участвовавших в вечеринках на его вилле в Аркоре.