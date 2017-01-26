Расследование против Берлускони возобновили

Согласно материалам расследования, как пишет издание, Берлускони поручал своему личному бухгалтеру Джузеппе Спинелли доставлять наличные девушкам, которые находились под следствием за то, чтобы они лгали в суде во время процесса по "делу Руби".

По версии следствия, с сентября 2016 году до недавнего времени четырем девушкам Берлускони через Д.Спинелли передал 10 траншей по 2-3 тыс. евро.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Милана потребовала возобновить расследование по С.Берлускони по подозрению в подкупе свидетелей по "делу Руби" - экс-премьер мог купить молчание девушек, участвовавших в вечеринках на его вилле в Аркоре.