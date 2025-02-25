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Розслідувачі виявили нове майно, пов’язане з родиною заступника міністра юстиції Гайченко

Розслідувачі виявили нове майно, пов’язане з родиною заступника міністра юстиції Гайченко

Київ • УНН

 • 80420 перегляди

Журналістське розслідування виявило нерухомість на мільйони доларів, оформлену на дядька заступника міністра юстиції Андрія Гайченка. Майно включає елітні квартири, будинки та земельні ділянки, придбані під час роботи Гайченка в Мін'юсті.

Під час журналістського розслідування до редакції УНН надійшли матеріали від джерел, в яких викривачі вказують на нову нерухомість, оформлену на рідного дядька заступника міністра юстиції Андрія Гайченка. Це черговий випадок у низці знахідок нерухомого майна, пов’язаного з його родиною, повідомляє УНН.

Майно батьків Гайченка

Раніше журналісти УНН встановили, що за даними реєстрів, на батьків Андрія Гайченка зареєстровано:

  • чотири квартири в центрі Києва,
    • два паркомісця,
      • два будинки у передмісті столиці,
        • 0,5 га земельних ділянок.

          Примітно, що частина цього майна перебуває в іпотеці, де мати Гайченка виступає іпотекодержателем, а батько – іпотекодавцем, і навпаки. Подібні схеми часто використовуються для уникнення конфіскації або переоформлення права власності на інших осіб у разі судових рішень.

          Нова нерухомість на дядька Гайченка

          Розслідування встановило, що ще низка об’єктів нерухомості оформлена на рідного брата матері Гайченка – Анатолія Циндровського.

          Зокрема:

          • 2019 рік – придбав земельну ділянку в передмісті Києва поруч із ділянками матері чиновника Людмили Циндровської.
            • 2020 рік – отримав у дар житловий будинок та земельну ділянку в тому ж місці. Вартість лише землі в цьому районі – 3 тисячі доларів за сотку.
              • 2021 рік – отримав у дар квартиру за адресою Київ, вул. Ігоря Сікорського, 1Б, вартістю близько 130 тисяч доларів.
                • 2024 рік – придбав будинок у Віті-Поштовій із земельною ділянкою (15 соток, орієнтовна вартість – від 60 тисяч доларів).

                  Анатолій Циндровський є членом правління Київського АТП-13054.

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                  Фінансові операції родини

                  Варто звернути увагу, що син Анатолія Циндровського Євген у 2021 році був працевлаштований у Мінʼюст, де вже працював Андрій Гайченко. За 2020 рік він задекларував єдиний дохід – подарунок від батька на 3 млн грн. У 2021 році – ще 2 млн грн від батька. У 2022 році – 1 млн грн у вигляді подарунку. Того ж року подарував автомобіль невідомій особі.

                  Фінансові операції між членами родини можуть свідчити про схему розпорошення активів для уникнення прямого зв’язку із заступником міністра Андрієм Гайченком.

                  Сам чиновник стверджує, що майно було набуте до його призначення у Мін’юст. Проте ця заява стосується лише частини майна. Земля та будинки, оформлені на його родичів, зокрема реєструвалися вже під час його каденції.

                  Під час перебування Андрія Гайченка у Мінʼюсті його мати та дядько отримали коштовні та елітні подарунки: земельні ділянки орієнтовною вартістю 130 тисяч доларів, квартиру вартістю 130 тисяч доларів. Стали власниками двох житлових будинків. Мати Гайченка будує ще один будинок. Дядько подарував 6 млн грн сину, який працює на державній службі та має скромні доходи. Також дядько придбав новий Mercedes за 1,7 млн грн і купив будинок у Віті-Поштовій, де лише вартість землі стартує від 60 000 доларів.

                  Додамо, що в реєстрі також зафіксовані сумнівні синхронні дії з боку кола наближених до Гайченко людей, тож перелік майна може бути не вичерпаний.

                  УНН публікує відео отримані анонімно – на них з великою вірогідністю зафіксовано будинки та земельні ділянки, які за реєстрами належать родині Гайченка.

                  Редакція також очікує офіційної інформації від НАЗК щодо початку перевірки способу життя Гайченка, а також коментар від його керівника – міністра юстиції Ольги Стефанішиної.

                  Лілія Подоляк

                  Лілія Подоляк

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