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Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Киев  •  УНН

 • 13427 просмотра

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Журналистское расследование выявило недвижимость на миллионы долларов, оформленную на дядю заместителя министра юстиции Андрея Гайченко. Имущество включает элитные квартиры, дома и земельные участки, приобретенные во время работы Гайченко в Минюсте.

Во время журналистского расследования в редакцию УНН поступили материалы от источников, в которых разоблачители указывают на новую недвижимость, оформленную на родного дядю заместителя министра юстиции Андрея Гайченко. Это очередной случай в ряду находок недвижимого имущества, связанного с его семьей, сообщает УНН.

Имущество родителей Гайченко

Ранее журналисты УНН установили, что по данным реестров, на родителей Андрея Гайченко зарегистрировано:

  • четыре квартиры в центре Киева,
    • два парковочных места,
      • два дома в пригороде столицы,
        • 0,5 га земельных участков.

          Примечательно, что часть этого имущества находится в ипотеке, где мать Гайченко выступает залогодержателем, а отец - залогодателем, и наоборот. Подобные схемы часто используются для избежания конфискации или переоформления права собственности на других лиц в случае судебных решений.

          Новая недвижимость на дядю Гайченко

          Расследование установило, что еще ряд объектов недвижимости оформлен на родного брата матери Гайченко - Анатолия Циндровского.

          В частности:

          • 2019 год - приобрел земельный участок в пригороде Киева рядом с участками матери чиновника Людмилы Циндровской.
            • 2020 год - получил в дар жилой дом и земельный участок в том же месте. Стоимость только земли в этом районе - 3 тысячи долларов за сотку.
              • 2021 год - получил в дар квартиру по адресу Киев, ул. Игоря Сикорского, 1Б, стоимостью около 130 тысяч долларов.
                • 2024 год - приобрел дом в Вите-Почтовой с земельным участком (15 соток, ориентировочная стоимость - от 60 тысяч долларов).

                  Анатолий Циндровский является членом правления Киевского АТП-13054.

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                  Финансовые операции семьи

                  Стоит обратить внимание, что сын Анатолия Циндровского Евгений в 2021 году был трудоустроен в Минюст, где уже работал Андрей Гайченко. За 2020 год он задекларировал единственный доход - подарок от отца на 3 млн грн. В 2021 году - еще 2 млн грн от отца. В 2022 году - 1 млн грн в виде подарка. В том же году подарил автомобиль неизвестному лицу.

                  Финансовые операции между членами семьи могут свидетельствовать о схеме распыления активов для избежания прямой связи с заместителем министра Андреем Гайченко.

                  Сам чиновник утверждает, что имущество было приобретено до его назначения в Минюст. Однако это заявление касается только части имущества. Земля и дома, оформленные на его родственников, в частности, регистрировались уже во время его каденции.

                  Во время пребывания Андрея Гайченко в Минюсте его мать и дядя получили ценные и элитные подарки: земельные участки ориентировочной стоимостью 130 тысяч долларов, квартиру стоимостью 130 тысяч долларов. Стали владельцами двух жилых домов. Мать Гайченко строит еще один дом. Дядя подарил 6 млн грн сыну, который работает на государственной службе и имеет скромные доходы. Также дядя приобрел новый Mercedes за 1,7 млн грн и купил дом в Вите-Почтовой, где только стоимость земли начинается от 60 000 долларов.

                  Добавим, что в реестре также зафиксированы сомнительные синхронные действия со стороны круга приближенных к Гайченко людей, поэтому перечень имущества может быть не исчерпан.

                  УНН публикует видео, полученные анонимно - на них с большой вероятностью зафиксированы дома и земельные участки, которые по реестрам принадлежат семье Гайченко.

                  Редакция также ожидает официальной информации от НАПК относительно начала проверки образа жизни Гайченко, а также комментарий от его руководителя - министра юстиции Ольги Стефанишиной.

                  Лилия Подоляк

                  Лилия Подоляк

                  Обществополитика
                  ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
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