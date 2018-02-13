Розшукуваний в Україні Димінський, відвідав тренування "Карпат"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент ФК “Карпати” бізнесмен Петро Димінський, підозрюваний у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині, відвідав ранкове тренування власної команди в Туреччині. Про це повідомляє інформаційний центр львівського клубу, передає УНН.
“Зібравши увесь колектив, Петро Петрович нагадав гравцям та тренерам про обіцянки, які були надані уболівальникам перед стартом сезону. Він, висловив надію, що уже навесні "Карпати" зможуть поєднати красиву гру з результатом,” — йдеться у повідомленні.
Посприяти виконанням цих завдань має якісна та спланована підготовка команди на зборах в Туреччині.
Крім того, у футбольному клубі додали, що “команда не матиме проблем із фінансуванням, зокрема найближчим часом керівництво опрацює систему преміального стимулювання”.
Нагадаємо, Національна поліція Україна оголосила в національний розшук львівського бізнесмена Петра Димінського, який підозрюється в скоєнні ДТП, що спричинила смертельні наслідки.
12 грудня Димінському повідомили про підозру.
У той же час, Інтерпол ще не ухвалив рішення стосовно оголошення у міжнародний розшук Петра Димінського, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині.
ДТП сталося 18 серпня близько 15:00 на автодорозі “Львів — Краковець” біля села Ямельня Яворівського району на Львівщині. Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.