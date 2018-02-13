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10 марта, 17:10 • 92535 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 95056 просмотра

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Разыскиваемый в Украине Дыминский, посетил тренировку "Карпат"

Разыскиваемый в Украине Дыминский, посетил тренировку "Карпат"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент ФК "Карпаты" бизнесмен Петр Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП во Львовской области, посетил утреннюю тренировку собственной команды в Турции. Об этом сообщает информационный центр львовского клуба, передает УНН.

"Собрав весь коллектив, Петр Петрович напомнил игрокам и тренерам об обещаниях, которые были предоставлены болельщикам перед стартом сезона. Он, выразил надежду, что уже весной "Карпаты" смогут совместить красивую игру с результатом," - говорится в сообщении.

Помочь в выполнении этих задач имеет качественная и спланированная подготовка команды на сборах в Турции.

Кроме того, в футбольном клубе добавили, что "команда не будет иметь проблем с финансированием, в частности в ближайшее время руководство проработает систему премиального стимулирования".

Напомним, Национальная полиция Украина объявила в национальный розыск львовского бизнесмена Петра Дыминского, который подозревается в совершении ДТП, повлекшего смертельный исход.

12 декабря Диминскому сообщили о подозрении.

В то же время, Интерпол еще не принял решения относительно объявления в международный розыск Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП во Львовской области.

ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге "Львов - Краковец" возле села Ямельня Яворивского района Львовской области. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.

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