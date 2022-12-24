Розселяв окупантів у домівки місцевих: правоохоронці встановили чергового поплічника загарбників
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 40-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконному органі влади в окупаційній адміністрації держави-агресора, пише Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
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За даними слідства, у с. Кочубеївка місцевий мешканець погодився на пропозицію російських загарбників та обійняв посаду “старости”.
"Псевдопосадовець намагався усіляко догодити кураторам. Так, він розселяв російських військовослужбовців у будинки селян. Крім того, колаборант організовував видачу гуманітарної допомоги від держави-агресорки, створюючи “турботу” від російської влади", - йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.
Нагадаємо
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 24-річній дівчині за фактом колабораційної діяльності.