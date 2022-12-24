Расселял оккупантов в дома местных: правоохранители установили очередного приспешника захватчиков

Детали

По данным следствия, в с. Кочубеевка местный житель согласился на предложение российских захватчиков и занял должность “старосты”.

"Псевдочиновник пытался всячески угодить кураторам. Он расселял российских военнослужащих в дома селян. Кроме того, коллаборант организовывал выдачу гуманитарной помощи от государства-агрессорки, создавая “заботу” от российской власти", - говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Напомним

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно сообщено о подозрении 24-летней девушке по факту коллаборационной деятельности.