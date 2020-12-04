Розробники унікальних тестів на COVID-19 готові долучитись до ініціативи уряду із масового тестування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Зараз в Україні проводять 70-80 тисяч "ковідних" аналізів на день, тоді як потрібно робити щонайменше 250-300 тисяч. Проте за допомогою нових українських тест-систем DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген можна тестувати один мільйон людей на добу. Про це в ефірі радіо "НВ" розповів головний технолог і учасник розробки тестів Андрій Горлов, повідомляє УНН.
"Виробничі потужності дозволяють протестувати до 1 мільйона людей на день, і ми готові забезпечити українські лабораторії нашими тестами", - зазначив Горлов.
За його словами, новий український тест дасть змогу здійснити ще донедавна технічно неможливе масове тестування населення України.
"Зараз в Україні проводять 70-80 тисяч аналізів на день, тоді як потрібно робити 250-300 тисяч. І ми готові долучитися до ініціативи масового тестування населення і пропонуємо альтернативний недорогий вітчизняний інструмент для цього", - підкреслив вчений.
Зазначимо, що згідно з результатами опитування, 79% українців підтримують ідею масового тестування населення як засобу боротьби із COVID-19.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підготовку до проведення масового тестування на COVID-19 в Україні.