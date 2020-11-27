Розробка чорноморського шельфу: Коболєв повідомив про перші кроки України та загрозу від РФ

"На перших кроках нам потрібно оформити папери, тому що те, що прийняв уряд – це фактично, дозвіл для того, щоб державні органи надали подальші документи для Нафтогазу для роботи на шельфі у форматі вивчення. І перший крок, який ми плануємо – ми плануємо вивчення. Це буде залежати, у тому числі, від фактору російського морського флоту, який присутній у Чорному морі і активно заважав нам робити будь-які дії. Треба врахувати цей аспект ризику і знайти шлях, яким чином його мінімізувати", - сказав Коболєв.

З його слів, подальші плани голова Нафтогазу поки не може коментувати.

"Єдине, що хочу сказати - що рішення уряду про передачу цього права саме Нафтогазу я вважаю на даному етапі часу єдиним правильним і єдиним можливим. Тому що, як показали спроби проводити конкурс, великі міжнародні компанії на нього просто не бажають приходити, доки ці ризики і невизначеності не будуть зняті", - додав він.

Нагадаємо, уряд нещодавно ухвалив постанову щодо дозволу НАК “Нафтогаз України” займатися розробкою та видобутком природного газу з шельфових родовищ.

Також раніше у Нафтогазі заговорили про можливість спільної розробки шельфу з Румунією.