Розробка чорноморського шельфу: Коболєв повідомив про перші кроки України та загрозу від РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Першим кроком Нафтогазу щодо розробки та видобутку природного газу з шельфових родовищ у Чорному морі стане вивчення документів. При подальшому плануванні необхідно буде враховувати загрозу з боку чорноморського флоту Росії. Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час онлайн-брифінгу "П’ять років газової незалежності України", передає кореспондент УНН.
"На перших кроках нам потрібно оформити папери, тому що те, що прийняв уряд – це фактично, дозвіл для того, щоб державні органи надали подальші документи для Нафтогазу для роботи на шельфі у форматі вивчення. І перший крок, який ми плануємо – ми плануємо вивчення. Це буде залежати, у тому числі, від фактору російського морського флоту, який присутній у Чорному морі і активно заважав нам робити будь-які дії. Треба врахувати цей аспект ризику і знайти шлях, яким чином його мінімізувати", - сказав Коболєв.
З його слів, подальші плани голова Нафтогазу поки не може коментувати.
"Єдине, що хочу сказати - що рішення уряду про передачу цього права саме Нафтогазу я вважаю на даному етапі часу єдиним правильним і єдиним можливим. Тому що, як показали спроби проводити конкурс, великі міжнародні компанії на нього просто не бажають приходити, доки ці ризики і невизначеності не будуть зняті", - додав він.
Нагадаємо, уряд нещодавно ухвалив постанову щодо дозволу НАК “Нафтогаз України” займатися розробкою та видобутком природного газу з шельфових родовищ.
Також раніше у Нафтогазі заговорили про можливість спільної розробки шельфу з Румунією.