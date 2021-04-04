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Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні - Зеленський

Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні - Зеленський

Київ • УНН

 • 14551 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав партнерів із НАТО з річницею підписання Північноатлантичного договору та зазначив, що розраховує на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата: 

"Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що українська армія "сильна і продовжує необхідні реформи".

Довідково 

4 квітня Північноатлантичний Альянс відзначає 72-річницю створення.

Доповнення 

Міністр оборони України Андрій Таран подякував Північноатлантичному альянсу (НАТО) і державам-членам за всебічну підтримку, яку вони надають Україні.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак з нагоди Дня створення Організації Північноатлантичного договору заявив, що у лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені, коли Російська Федерація розв'язала криваву війну. В свою чергу, за останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки.

Українські Національні Новини

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