Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні - Зеленський

Цитата:

"Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що українська армія "сильна і продовжує необхідні реформи".

Довідково

4 квітня Північноатлантичний Альянс відзначає 72-річницю створення.

Доповнення

Міністр оборони України Андрій Таран подякував Північноатлантичному альянсу (НАТО) і державам-членам за всебічну підтримку, яку вони надають Україні.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак з нагоди Дня створення Організації Північноатлантичного договору заявив, що у лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені, коли Російська Федерація розв'язала криваву війну. В свою чергу, за останні роки Збройні Сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки.