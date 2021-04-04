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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39908 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57905 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106710 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142553 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194392 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192878 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278707 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143124 просмотра

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Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине - Зеленский

Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 14547 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил партнеров из НАТО годовщиной подписания Североатлантического договора и отметил, что рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Поздравляю партнеров по НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине", - написал Зеленский.

Он также отметил, что украинская армия "сильная и продолжает необходимые реформы".

Справка

4 апреля Североатлантический Альянс отмечает 72-годовщину создания.

Дополнение

Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил Североатлантический альянс (НАТО) и государств-членов за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак по случаю дня создания Организации Североатлантического договора заявил, что в феврале 2014 впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены, когда Российская Федерация развязала кровавую войну. В свою очередь, за последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности.

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