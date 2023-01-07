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Розпуск слідчої комісії щодо Оленівки мав би стати наступним кроком із вилученням з Радбезу ООН росії - Подоляк

Київ • УНН

 • 618702 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Наступним кроком після розпуску комісії щодо встановлення фактів теракту в Оленівці мало б бути вигнання росії з Радбезу ООН. Про це повідомляє радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону, пише УНН.

Розпуск слідчої комісії щодо Оленівки мав би стати наступним кроком із вилученням з Радбезу ООН росії - Подоляк

Цитата

"Дивіться, що відбувається. Генсек ООН каже, що ми не можемо проводити слідство, тому ми розпускаємо слідчу комісію, бо нам ніхто не гарантує безпеку, а ніхто - це росія", - заявив радник.

Він пояснив, що логіка ООН не правильна, адже, якщо роботі організації загрожує член цієї ж організації, то це дивно. Адже коли держава, яка має гарантувати виконання будь-яких ініціатив чи резолюцій ООН, блокує цю можливість, наступним кроком має стати її виключення.

"Тому, як на мене, наступний крок Гутерреша мав би бути наступним - раз так, то ми позбудемося постійного члена Радбезу ООН, і рф буде десь окремо собі існувати", - заявив Михайло Подоляк.

Раніше

У ніч на 29 липня 2022 року пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені із заводу "Азовсталь".

Генсек ООН ухвалив рішення розформувати місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці, аргументувавши відсутністю умов для направлення місії на місце події.

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