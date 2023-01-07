Роспуск следственной комиссии по Еленовке должен был бы стать следующим шагом с исключением из Совбеза ООН россии - Подоляк

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"Смотрите, что происходит. Генсек ООН говорит, что мы не можем проводить следствие, поэтому мы распускаем следственную комиссию, потому что нам никто не гарантирует безопасность, а никто - это россия", - заявил советник.

Он пояснил, что логика ООН не правильная, ведь, если работе организации угрожает член этой же организации, то это странно. Ведь когда государство, которое должно гарантировать выполнение любых инициатив или резолюций ООН, блокирует эту возможность, следующим шагом должно стать его исключение.

"Поэтому, как по мне, следующий шаг Гутерриша должен быть следующим - раз так, то мы лишимся постоянного члена Совбеза ООН, и рф будет где-то отдельно себе существовать", - заявил Михаил Подоляк.

Ранее

В ночь на 29 июля 2022 года прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Генсек ООН принял решение расформировать миссию по установлению фактов теракта в Еленовке, аргументировав отсутствием условий для направления миссии на место происшествия.