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Розпочався збір молодіжної збірної України: готуються до матчів з Мальтою та Північною Ірландією

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Синьо-жовті зіграють проти Мальти (13 листопада на острові в містечку Та-Калі) та Північної Ірландії (17 листопада в Ковалівці). До остаточного списку Руслана Ротаня ввійшли 23 виконавці. Перші з них прибули до табору команди в неділю. Сьогодні, 9 листопада, колектив має зібратися в повному складі. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.

“Три футболісти (Кучерук, Кравчук та Якімець) лише сьогодні здали тести на COVID-19 і, якщо їхні результати будуть негативними, приєднаються до збірної під вечір”, — уточнюється в повідомленні.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Руслан Нещерет (“Динамо” Київ), Владислав Кучерук (“Колос” Ковалівка), Анатолій Трубін (“Шахтар” Донецьк).

Захисники: Олександр Сирота, Крістіан Біловар (обидва — “Динамо” Київ), Владислав Дубінчак (“Дніпро-1” Дніпро), Ігор Снурніцин (“Олімпік” Донецьк), Тимур Стецьков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (усі — “Олександрія”), Богдан Мілованов (“Спортинг”, Іспанія).

Півзахисники: Даніїл Сємілєт (“Ворскла” Полтава), Володимир Бражко (“Динамо” Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко (обидва — “Дніпро-1” Дніпро), Артем Бондаренко (“Маріуполь”), Георгій Судаков (“Шахтар” Донецьк), Володимир Якімець (“Львів”), Данило Кравчук (“Ворскла” Полтава).

Нападники: Ілля Шевцов (“Десна” Чернігів), Данило Сікан (“Маріуполь”), Микола Кухаревич (“Рух” Львів), Богдан В’юнник (“Шахтар” Донецьк).

Як писав УНН, молодіжна збірна може підсилити національну збірну. Деталі виклику гравців до основної команди Руслан Ротань пообіцяв надати згодом.

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