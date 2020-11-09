Шевченко звернувся до молодіжної збірної за підсиленням
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко звернувся до тренера молодіжної команди синьо-жовтих Руслана Ротаня щодо підсилення команди, яка втрачає гравців через COVID-19 і травми, передає УНН з посиланням на ua-football.
“Уже попросили делегувати гравців до національної збірної. Конкретних прізвищ не називатиму”, — сказав Ротань, пообіцявши деталі надати пізніше.
Офіційну інформацію з цього приводу має повідомити сайт УАФ.
Нагадаємо, що в національної збірної України попереду два виїзні матчі Ліги Націй із Німеччиною (14 листопада) і Швейцарією (17 листопада).
Як писав УНН, 13 жовтня збірна України з футболу обіграла Іспанію в рамках четвертої зустрічі сезону в Лізі націй УЄФА.
Президент УАФ Андрій Павелко назвав тоді цю перемогу закономірним підсумком важкої праці.
“Цей результат закономірний підсумок важкої праці тренерського штабу Андрія Шевченка і футболістів нашої команди! Команди, що б’ється до останньої секунди і здобуває перемогу у важкому поєдинку!”, — писав він у Facebook.