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Шевченко обратился к молодежной сборной за усилением

Шевченко обратился к молодежной сборной за усилением

Киев  •  УНН

 • 9583 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко обратился к тренеру молодежной команды сине-желтых Руслану Ротаню касательно усиления команды, которая теряет игроков из COVID-19 и травмы, передает УНН со ссылкой на ua-football.

“Уже попросили делегировать игроков в сборную. Конкретных фамилий не буду называть”, — сказал Ротань, пообещав детали предоставить позже.

Официальную информацию по этому поводу должен сообщить сайт УАФ.

Напомним, что в национальной сборной Украины впереди два выездных матча Лиги Наций с Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября).

Как писал УНН, 13 октября сборная Украины по футболу обыграла Испанию в рамках четвертой встречи сезона в Лиге наций УЕФА.

Президент УАФ Андрей Павелко назвал тогда эту победу закономерным итогом тяжелого труда.

“Этот результат закономерный итог тяжелой работы тренерского штаба Андрея Шевченко и футболистов нашей команды! Команды, бьется до последней секунды и одерживает победу в тяжелом поединке!”, — писал он в Facebook.

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