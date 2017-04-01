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Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

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Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 163299 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 11:15 • 117667 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 137315 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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Розпочався "режим тиші" в АТО

Розпочався "режим тиші" в АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Від сьогодні в зоні антитерористичній операції розпочинається “режим тиші”. Про це домовилися у Мінську на засіданні контактної групи щодо Донбасу, передає УНН.

Так, 30 березня, Президент України дав відповідне доручення ЗСУ.

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Представники Збройні сили України і інші відомства, задіяні в антитерористичній операції зазначили, що готові до виконання усіх рішень мінської групи.

Крім того, Президент Петро Порошенко повідомив про збільшення грошової нагороди бійцям АТО з 1 квітня — до 7,5 тисяч грн.

Нагадаємо, 31 березня в зоні АТО було поранено одного українського військового.

Українські Національні Новини

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