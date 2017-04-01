Розпочався "режим тиші" в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Від сьогодні в зоні антитерористичній операції розпочинається “режим тиші”. Про це домовилися у Мінську на засіданні контактної групи щодо Донбасу, передає УНН.
Так, 30 березня, Президент України дав відповідне доручення ЗСУ.
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Представники Збройні сили України і інші відомства, задіяні в антитерористичній операції зазначили, що готові до виконання усіх рішень мінської групи.
Крім того, Президент Петро Порошенко повідомив про збільшення грошової нагороди бійцям АТО з 1 квітня — до 7,5 тисяч грн.
Нагадаємо, 31 березня в зоні АТО було поранено одного українського військового.