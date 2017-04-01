Начался "режим тишины" в АТО

Так, 30 марта, Президент Украины дал соответствующее поручение ВСУ.

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Представители Вооруженные силы Украины и другие ведомства, задействованные в антитеррористической операции отметили, что готовы к выполнению всех решений минской группы.

Кроме того, Президент Петр Порошенко сообщил о увеличение денежной награды бойцам АТО с 1 апреля - до 7500 грн.

Напомним, 31 марта в зоне АТО было ранено одного украинского военного.