Начался "режим тишины" в АТО
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. С сегодняшнего дня в зоне антитеррористической операции начинается "режим тишины". Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбасса, передает УНН.
Так, 30 марта, Президент Украины дал соответствующее поручение ВСУ.
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Представители Вооруженные силы Украины и другие ведомства, задействованные в антитеррористической операции отметили, что готовы к выполнению всех решений минской группы.
Кроме того, Президент Петр Порошенко сообщил о увеличение денежной награды бойцам АТО с 1 апреля - до 7500 грн.
Напомним, 31 марта в зоне АТО было ранено одного украинского военного.