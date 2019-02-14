Розпочалося судове засідання щодо запобіжного заходу Мангеру

Суддя відкрив засідання суду щодо обрання запобіжного заходу щодо Мангера.

Суд проходить у будівлі Шевченківського районного суду м. Києва. На засіданні присутній сам Мангер із своїми адвокатами, прокурори, а також численні представники ЗМІ.

Відсутній один з адвокатів захисту підозрюваного, Олександр Шадрін через справу за обвинуваченням Савченко та Рубана, засідання якого призначено на 14 лютого о 12:00 у приміщенні Чернігівського районного суду Чернігівської області де він є адвокатом Савченко.

Нагадаємо, 11 лютого, на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер готовий співпрацювати зі слідством і не збирається нікуди тікати.

Як повідомляв УНН, генпрокурор заявив, що голові Херсонської облради Мангеру оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Він підписав оголошену йому підозру.