Началось судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Началось судебное заседание по избранию меры пресечения к подозреваемому в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, передает УНН.
Судья открыл заседание суда по избранию меры пресечения в отношении Мангера.
Суд проходит в здании Шевченковского районного суда г. Киев. На заседании присутствовал сам Мангер со своими адвокатами, прокуроры, а также многочисленные представители СМИ.
Отсутствует один из адвокатов защиты подозреваемого, Александр Шадрин из-за дела по обвинению Савченко и Рубана, заседание которого назначено на 14 февраля в 12:00 в помещении Черниговского районного суда Черниговской области, где он является адвокатом Савченко.
Напомним, 11 февраля, на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать.
Как сообщал УНН, генпрокурор заявил, что главе Херсонского облсовета Мангер объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Он подписал объявленную ему подозрение.