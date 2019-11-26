Розпочалося голосування за звання кращого українського футболіста-легіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українська асоціація футболу стартувала з голосуванням за звання найкращого українського гравця, який виступає у закордонному чемпіонаті, повідомляє УНН з посиланням на сторінку УАФ в “Instagram”.
Голосування запущене в рамках премії “Футбольні зірки України”. Найбільше українське представництво в списку номінантів має чемпіонат Бельгії — 4 гравці.
Список кандидатів на перемогу:
1 — Андрій Лунін ("Реал"/"Вальядолід“, Іспанія)
2 — Євген Шахов (“Лечче”, Італія)
3 — Іван Петряк (“МОЛ Види”, Угорщина)
4 — Едуард Соболь (“Брюгге”, Бельгія)
5 — Мар‘ян Швед (“Селтик”, Шотландія)
6 — Ігор Пластун (“Гент”, Бельгія)
7 — Руслан Маліновський (“Аталанта”, Італія)
8 — Андрій Ярмоленко (“Вест Хем”, Англія)
9 — Роман Зозуля (“Альбасете”, Іспанія)
10 — Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія)
11 — Роман Безус (“Гент”, Бельгія)
12 — Артем Кравець (“Кайсеріспор”, Туреччина)
13 — Василь Кравець (“Леганес”, Іспанія)
14 — Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія)
15 — Ваш варіант.
Варто відзначити, що голоси приймаються до 30 листопада на сторінках в “Facebook” та “Instagram”.