Началось голосование за звание лучшего украинского футболиста-легионера

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола стартовала с голосованием за звание лучшего украинского игрока, который выступает в зарубежном чемпионате, сообщает УНН со ссылкой на страницу УАФ в “Instagram”.

Голосование запущено в рамках премии “Футбольные звезды Украины”. Крупнейшее украинское представительство в списке номинантов имеет чемпионат Бельгии — 4 игрока.

Список кандидатов на победу:

1 — Андрей Лунин (“Реал”/“Вальядолид”, Испания)

2 — Евгений Шахов (“Лечче”, Италия)

3 — Иван Петряк (“МОЛ Виды”, Венгрия)

4 — Эдуард Соболь (“Брюгге”, Бельгия)

5 — Марьян Швед (“Селтик”, Шотландия)

6 — Игорь Пластун (“Гент”, Бельгия)

7 — Руслан Малиновский (“Аталанта”, Италия)

8 — Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”, Англия)

9 — Роман Зозуля (“Альбасете”, Испания)

10 — Роман Яремчук (“Гент”, Бельгия)

11 — Роман Безус (“Гент”, Бельгия)

12 — Артем Кравец (“Кайсериспор”, Турция)

13 — Василий Кравец (“Леганес”, Испания)

14 — Александр Зинченко (“Манчестер Сити”)

15 — Ваш вариант.

Стоит отметить, что голоса принимаются до 30 ноября на страницах в “Facebook” и “Instagram”.

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