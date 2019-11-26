Началось голосование за звание лучшего украинского футболиста-легионера
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола стартовала с голосованием за звание лучшего украинского игрока, который выступает в зарубежном чемпионате, сообщает УНН со ссылкой на страницу УАФ в “Instagram”.
Голосование запущено в рамках премии “Футбольные звезды Украины”. Крупнейшее украинское представительство в списке номинантов имеет чемпионат Бельгии — 4 игрока.
Список кандидатов на победу:
1 — Андрей Лунин (“Реал”/“Вальядолид”, Испания)
2 — Евгений Шахов (“Лечче”, Италия)
3 — Иван Петряк (“МОЛ Виды”, Венгрия)
4 — Эдуард Соболь (“Брюгге”, Бельгия)
5 — Марьян Швед (“Селтик”, Шотландия)
6 — Игорь Пластун (“Гент”, Бельгия)
7 — Руслан Малиновский (“Аталанта”, Италия)
8 — Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”, Англия)
9 — Роман Зозуля (“Альбасете”, Испания)
10 — Роман Яремчук (“Гент”, Бельгия)
11 — Роман Безус (“Гент”, Бельгия)
12 — Артем Кравец (“Кайсериспор”, Турция)
13 — Василий Кравец (“Леганес”, Испания)
14 — Александр Зинченко (“Манчестер Сити”)
15 — Ваш вариант.
Стоит отметить, что голоса принимаются до 30 ноября на страницах в “Facebook” и “Instagram”.