Розпочалась зустріч міністрів оборони України та Канади

"Розпочалася зустріч з Міністром національної оборони Канади Харджитом Сейджаном та начальником Генерального Штабу генерал-полковником Джонатаном Венсом. На порядку денному - питання безпекової ситуації в Україні та подальше підписання домовленості про оборонне співробітництво", - написав С.Полторак на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 2 квітня розпочалася робоча поїздка міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака до Канади.

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Під час візиту заплановано проведення зустрічі очільника оборонного відомства України з Міністром національної оборони Канади Харджитом Саджжаном та офіційне підписання “Домовленостей про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади та ЗС Канади”, а також проведення декількох двосторонніх переговорів та робочих зустрічей.