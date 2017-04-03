Розпочалась зустріч міністрів оборони України та Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У рамках офіційного візиту міністра оборони України Степана Полторака розпочалася зустріч з міністром національної оборони Канади Харджитом Сейджаном та начальником Генерального Штабу генерал-полковником Джонатаном Венсом, передає УНН.
"Розпочалася зустріч з Міністром національної оборони Канади Харджитом Сейджаном та начальником Генерального Штабу генерал-полковником Джонатаном Венсом. На порядку денному - питання безпекової ситуації в Україні та подальше підписання домовленості про оборонне співробітництво", - написав С.Полторак на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 2 квітня розпочалася робоча поїздка міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака до Канади.
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Під час візиту заплановано проведення зустрічі очільника оборонного відомства України з Міністром національної оборони Канади Харджитом Саджжаном та офіційне підписання “Домовленостей про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади та ЗС Канади”, а також проведення декількох двосторонніх переговорів та робочих зустрічей.