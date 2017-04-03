Началась встреча министров обороны Украины и Канады

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66369 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108361 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166212 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121938 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119854 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114248 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105384 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157327 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Началась встреча министров обороны Украины и Канады

Началась встреча министров обороны Украины и Канады

Киев  •  УНН

 • 10996 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В рамках официального визита министра обороны Украины Степана Полторак началась встреча с министром национальной обороны Канады Харджитом Сейджаном и начальником Генерального Штаба генерал-полковником Джонатаном Вэнсом, передает УНН.

"Началась встреча с Министром национальной обороны Канады Харджитом Сейджаном и начальником Генерального Штаба генерал-полковником Джонатаном Вэнсом. На повестке дня - вопрос безопасности ситуации в Украине и последующее подписание соглашения об оборонном сотрудничестве", - написал С.Полторак на своей странице в Facebook.

Напомним, 2 апреля началась рабочая поездка министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака в Канаду.

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Во время визита запланировано проведение встречи главы оборонного ведомства Украины с Министром национальной обороны Канады Харджитом Саджжаном и официальное подписание "Договоренности об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады", а также проведение нескольких двусторонних переговоров и рабочих встреч.

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