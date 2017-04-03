Началась встреча министров обороны Украины и Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В рамках официального визита министра обороны Украины Степана Полторак началась встреча с министром национальной обороны Канады Харджитом Сейджаном и начальником Генерального Штаба генерал-полковником Джонатаном Вэнсом, передает УНН.
"Началась встреча с Министром национальной обороны Канады Харджитом Сейджаном и начальником Генерального Штаба генерал-полковником Джонатаном Вэнсом. На повестке дня - вопрос безопасности ситуации в Украине и последующее подписание соглашения об оборонном сотрудничестве", - написал С.Полторак на своей странице в Facebook.
Напомним, 2 апреля началась рабочая поездка министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака в Канаду.
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Во время визита запланировано проведение встречи главы оборонного ведомства Украины с Министром национальной обороны Канады Харджитом Саджжаном и официальное подписание "Договоренности об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады", а также проведение нескольких двусторонних переговоров и рабочих встреч.