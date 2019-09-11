Розпилення газу в черкаській школі: стали відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Газ в одній зі шкіл Черкас розпилив учень 6 класу цієї ж школи. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.
За попередньою інформацією хлопець взяв балончик з газом для заправки приладів у батька в гаражі. Газ він розпилив у приміщенні шкільної їдальні. Мотиви хуліганських дій дитини встановлюються.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вчора, 10 вересня, в одній зі шкіл Черкас від розпилення газу постраждали учні.
Всього по медичну допомогу звернувся 21 дитина.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.