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Розпилення газу в черкаській школі: стали відомі деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Газ в одній зі шкіл Черкас розпилив учень 6 класу цієї ж школи. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.

За попередньою інформацією хлопець взяв балончик з газом для заправки приладів у батька в гаражі. Газ він розпилив у приміщенні шкільної їдальні. Мотиви хуліганських дій дитини встановлюються.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, вчора, 10 вересня, в одній зі шкіл Черкас від розпилення газу постраждали учні.

Всього по медичну допомогу звернувся 21 дитина.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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