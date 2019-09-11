Распыление газа в черкасской школе: стали известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Газ в одной из школ Черкасс распылил ученик 6 класса этой же школы. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.
По предварительной информации парень взял баллончик с газом для заправки приборов у отца в гараже. Газ он распылил в помещении школьной столовой. Мотивы хулиганских действий ребенка устанавливаются.
Напомним, как сообщал УНН, вчера, 10 сентября, в одной из школ Черкасс от распыления газа пострадали ученики.
Всего за медицинской помощью обратился 21 ребенок.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.