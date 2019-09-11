Распыление газа в черкасской школе: стали известны детали

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118345 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109991 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116316 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122890 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149742 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149665 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140606 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191794 просмотра

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Распыление газа в черкасской школе: стали известны детали

Распыление газа в черкасской школе: стали известны детали

Киев  •  УНН

 • 11482 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Газ в одной из школ Черкасс распылил ученик 6 класса этой же школы. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.

По предварительной информации парень взял баллончик с газом для заправки приборов у отца в гараже. Газ он распылил в помещении школьной столовой. Мотивы хулиганских действий ребенка устанавливаются.

Напомним, как сообщал УНН, вчера, 10 сентября, в одной из школ Черкасс от распыления газа пострадали ученики.

Всего за медицинской помощью обратился 21 ребенок.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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