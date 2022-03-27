Розмовлятиму із власником цих людей: Зеленський про можливість “референдуму” у “ЛНР”

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"Ми чули ці сигнали від цих "товаришів-спортсменів", ми їх так називали у 90-ті роки. Ми їх називали "спортсменами". Це не ті, хто з медалями, а просто поводяться, як "великі". Ось такі "спортсмени" у спортивних штанах, а потім переодягнули костюми і стали тим, ким стали. Тому, я не знаю, що вони там собі уявляють і заявляють... Але для мене це такий "СЕО" президента путіна. власником цих "товаришів", якщо ви не проти", – пояснив Зеленський.

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Раніше ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник анонсував "референдум" про приєднання окупованої частини Луганської області до росії.

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