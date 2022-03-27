Поверніться туди, з чого все почалося - і спробуємо там вирішити: Зеленський про питання Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав необхідні кроки для вирішення питання Донбасу та повернення тимчасово-окупованих до складу нашої держави. На його думку, росії необхідно відкликати свої війська назад і розпочати діалог із цього складного питання. Про це Президент заявив в інтерв'ю російським журналістам, яке опублікувало видання "Медуза", пише УНН.
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"Вивести війська російської федерації на компромісні території - а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди. Я розумію, що змусити росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до Третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю . Тому я й кажу: це компроміс", - заявив Президент.
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Як зазначає Гарант, насамперед він зобов'язаний завершити війну, щоб запобігти ще більшій кількості загиблих. Також він зазначив, що має ще час, щоб і далі обговорювати питання Донбасу.
"Мені не 70 років, у мене точно є час. Але я тут ненадовго, і після мене прийде гідна людина. Я хочу закінчити цю війну, не хочу, щоб у нас були сотні тисяч загиблих. Я цього не бажаю", - додав Президент. .
Він також відповів на питання про можливість силового нападу на Крим та Донбас, назвавши всі нібито опубліковані докази – фейком та неправдою.
Зокрема йдеться про документи, які оприлюднило Міноборони росії, датовані 22 січня за підписом Миколи Балана. Згідно з ними, Збройні сили України планували першими напасти на Донбас.
“Ну це якийсь фейковий документ. Не було. Звісно, жодних планів не було. Починаючи з 2019 року, знову ж таки, і президенту путіну, і потім усіма цими різними каналами, про які ви сьогодні говорили... Я говорив, що ми не збираємося військовим шляхом забирати наші території. Я хочу з вами домовитись. Мало того, я хочу знайти формат, у якому можна прожити якийсь час. Я хотів пожити якийсь час у відносинах між Україною та Росією – до цього вторгнення. Я шукав різні варіанти. Повірте мені”, - наголосив Зеленський.
Президент також прокоментував документ, який оприлюднив російський пропагандист Володимир Соловйов нібито про наказ захоплення Криму.
“Я хочу, щоб ви звернули увагу на одну річ. Я, звісно, Володимир Олександрович, але написано українською. Але, зверніть увагу, там скрізь мій підпис стоїть "В.А. Зеленський". Ну, просто "А" не існує. При всій повазі. Там же все українською, а українською я — "В.О.". Ці речі їх дуже багато. І як цей документ Балана. І так далі”, - додав Гарант.