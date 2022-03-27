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Поверніться туди, з чого все почалося - і спробуємо там вирішити: Зеленський про питання Донбасу

Київ • УНН

 • 105215 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав необхідні кроки для вирішення питання Донбасу та повернення тимчасово-окупованих до складу нашої держави. На його думку, росії необхідно відкликати свої війська назад і розпочати діалог із цього складного питання. Про це Президент заявив в інтерв'ю російським журналістам, яке опублікувало видання "Медуза", пише УНН.

Поверніться туди, з чого все почалося - і спробуємо там вирішити: Зеленський про питання Донбасу

Цитата

"Вивести війська російської федерації на компромісні території - а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди. Я розумію, що змусити росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до Третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю . Тому я й кажу: це компроміс", - заявив Президент.

Деталі

Як зазначає Гарант, насамперед він зобов'язаний завершити війну, щоб запобігти ще більшій кількості загиблих. Також він зазначив, що має ще час, щоб і далі обговорювати питання Донбасу.

"Мені не 70 років, у мене точно є час. Але я тут ненадовго, і після мене прийде гідна людина. Я хочу закінчити цю війну, не хочу, щоб у нас були сотні тисяч загиблих. Я цього не бажаю", - додав Президент. .

Він також відповів на питання про можливість силового нападу на Крим та Донбас, назвавши всі нібито опубліковані докази – фейком та неправдою.

Зокрема йдеться про документи, які оприлюднило Міноборони росії, датовані 22 січня за підписом Миколи Балана. Згідно з ними, Збройні сили України планували першими напасти на Донбас.

“Ну це якийсь фейковий документ. Не було. Звісно, ​​жодних планів не було. Починаючи з 2019 року, знову ж таки, і президенту путіну, і потім усіма цими різними каналами, про які ви сьогодні говорили... Я говорив, що ми не збираємося військовим шляхом забирати наші території. Я хочу з вами домовитись. Мало того, я хочу знайти формат, у якому можна прожити якийсь час. Я хотів пожити якийсь час у відносинах між Україною та Росією – до цього вторгнення. Я шукав різні варіанти. Повірте мені”, - наголосив Зеленський.

Президент також прокоментував документ, який оприлюднив російський пропагандист Володимир Соловйов нібито про наказ захоплення Криму.

“Я хочу, щоб ви звернули увагу на одну річ. Я, звісно, ​​Володимир Олександрович, але написано українською. Але, зверніть увагу, там скрізь мій підпис стоїть "В.А. Зеленський". Ну, просто "А" не існує. При всій повазі. Там же все українською, а українською я — "В.О.". Ці речі їх дуже багато. І як цей документ Балана. І так далі”, - додав Гарант.

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