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Вернитесь туда, с чего все началось - и там попытаемся решить: Зеленский о вопросе Донбасса

Киев • УНН

 • 105215 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал необходимые шаги для решения вопроса Донбасса и возвращения временно-оккупированных в состав нашего государства. По его мнению, россии необходимо отзвать свои войска назад и начать диалог по этому сложному вопросу. Об этом Президент заявил в интервью российским журналистам, которое опубликовало издание “Медуза”, пишет УНН.

Вернитесь туда, с чего все началось - и там попытаемся решить: Зеленский о вопросе Донбасса

Цитата

"Вывести войска российской федерации на компромиссные территории - а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда. Я понимаю, что заставить россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к Третьей мировой войне. Я отлично все понимаю и осознаю. Потому я и говорю: это компромисс", - заявил Президент.

Детали

Как отмечает Гарант, в первую очередь он обязан завершить войну, чтобы предотвратить еще большее количество погибших. Также он отметил, что у него еще есть время, чтобы и дальше обсуждать вопросы Донбасса.

"Мне не 70 лет, у меня точно есть время. Но я здесь ненадолго, и после меня придет достойный человек. Я хочу закончить эту войну, не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших. Я этого не желаю", - добавил Президент.

Он также ответил на вопрос о возможности силового нападения на Крым и Донбасс, назвав все, якобы опубликованные доказательства – фейком и неправдой.

В частности, речь идет о документах, которые обнародовало Минобороны россии, датированные 22 января за подписью Николая Балана. Согласно им, Вооруженные силы Украины планировали первыми напасть на Донбасс.

“Ну это фейковый какой-то документ. Не было. Конечно, никаких планов не было. Начиная с 2019 года, опять же, и президенту путину, и потом по всем этим разным каналам, о которых вы сегодня говорили… Я говорил, что мы не собираемся военным путем забирать наши территории. Я хочу с вами договориться. Мало того, я хочу найти формат, в котором можно пожить какое-то время. Я хотел пожить какое-то время в отношениях между Украиной и россией — до этого вторжения. Я искал разные варианты. Поверьте мне”, - отметил Зеленский.

Президент также прокомментировал документ, обнародованный российским пропагандистом Владимиром Соловьевым якобы о приказе захвата Крыма.

“Я хочу, чтобы вы обратили внимание на одну вещь. Я, конечно, Владимир Александрович, но написано по-украински. Но, обратите внимание, там везде подпись моя стоит "В.А. Зеленський". Ну просто "А" не существует. При всем уважении. Там же все по-украински, а по-украински я — "В.О.". Якщо українською мовою - не существует В.А.! Эти вещи — их очень много. И вот как этот документ Балана. И так далее”, - добавил Гарант.

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