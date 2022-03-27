Буду разговаривать с владельцем этих людей: Зеленский о возможности “референдума” в “ЛНР”

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"Мы слышали эти сигналы от этих "товарищей-спортсменов", мы их так называли в 90-е годы. Мы их называли "спортсменами". Это не те, кто с медалями, а просто ведут себя, как "великие". Вот такие "спортсмены" в спортивных штанах, а потом переодели костюмы и стали тем, кем стали. Поэтому, я не знаю, что они там себе представляют и заявляют... Но для меня это такой "СЕО" президента путина. Поэтому я буду говорить с собственником этих "товарищей", если вы не против", – объяснил Зеленский.

Добавим

Ранее главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал "референдум" о присоединении оккупированной части Луганской области к россии.

Напомним

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