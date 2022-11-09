Розмовами про діалог рф намагається виграти час, щоб підготуватися до нових хвиль агресії – МЗС

Цитата

«Бачу заголовок в ЗМІ: «мзс рф заявило про готовність росії вести переговори з Україною». Нарешті, думаю, росіяни визнали поразку, оголосили виведення своїх військ з усієї території України, відміняють всі незаконні рішення на окупованих територіях та розпочинають виплату компенсацій. Читаю далі новину, а там нічого такого немає. Натомість цитуються чергові «ми завжди відкриті до переговорів», «ми ніколи від них не відмовлялися», «ми готові вести переговори з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент». А паралельно на телефон приходить нове сповіщення про повітряну тривогу через запуск російських ракет по Україні. Заява мзс росії - чергова димова завіса», - написав Ніколенко у Facebook.

За його словами, російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою.

«У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, рф намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках», - зазначив Ніколенко.

Він зауважив, що ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються над мешканцями тимчасово окупованих територій, не перешкоджають поставкам продовольства.

«Нагадаю, що Україна неодноразово пропонувала переговори. Але завжди отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців», - написав Ніколенко.

Доповнення

захарова заявляла, що росія, як і раніше, відкрита до переговорів з Україною - зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на даний момент.

Додамо

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з рф, однак для початку росія має вивести свої війська.

Раніше Зеленський заявляв, що росія почала маніпулювати темою переговорів, щоб зупинити визволення України, перегрупувати сили та накопичити ресурси для нового удару.