Разговорами о диалоге рф пытается выиграть время, чтобы подготовиться к новым волнам агрессии – МИД

Цитата

«Вижу заголовок в СМИ: «мид рф заявило о готовности россии вести переговоры с Украиной». Наконец, думаю, россияне признали поражение, объявили вывод своих войск со всей территории Украины, отменяют все незаконные решения на оккупированных территориях и приступают к выплате компенсаций. Читаю дальше новость, а там ничего подобного нет. Вместе с тем цитируемые очередные «мы всегда открыты к переговорам», «мы никогда от них не отказывались», «мы готовы вести переговоры с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент». А параллельно на телефон приходит новое уведомление о воздушной тревоге из-за запуска российских ракет по Украине. Заявление мида россии - очередной дымовой занавес», - написал Николенко в Facebook.

По его словам, российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя.

«В Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине. Имитируя готовность к диалогу, россия пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос недостатка вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии. Мы это уже проходили в 2014-2015 годах», – отметил Николенко.

Он отметил, что те, кто действительно заинтересован в мирных переговорах, не уничтожают города и села, не убивают гражданских граждан, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия.

«Напомню, что Украина неоднократно предлагала переговоры. Но всегда получала либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматумам Кремля, либо очередные акты геноцида украинцев», - написал Николенко.

Дополнение

захарова заявляла, что россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной – разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на данный момент.

Добавим

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с рф, однако для начала россия должна вывести свои войска.

Ранее Зеленский заявлял, что россия начала манипулировать темой переговоров, чтобы остановить освобождение Украины, перегруппировать силы и накопить ресурсы для нового удара.